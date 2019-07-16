استبعاد 30 مرشحًا بينهم معارض رئيس من الانتخابات المحلية في روسيا

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء أنها رفضت تسجيل حوالى ثلاثين مرشحًا لانتخابات البرلمان في موسكو بينهم معارض رئيس تظاهر في الأيام الأخيرة للمطالبة ب“انتخابات نزيهة“.

وأجازت اللجنة الانتخابية في موسكو لـ216 مرشحًا المشاركة في حين استبعدت ما لا يقل عن 30 آخرين من هذا الاقتراع المقرر في أيلول/سبتمبر وحشدت له المعارضة بقوة.

وبين المعارضين الذين منعوا من الترشّح إيفان يدانوف ولوبوف سوبول حليفا المعارض للكرملين والمدوّن المناهض للفساد أليكسي نافالني بسبب عدد ”مرتفع جدًا“ من التوقيعات غير الصالحة، وهي اتهامات قالت المعارضة إنّها مفبركة.

وتعليقًا على قرار استبعادها من الانتخابات قالت سوبول المحامية البالغة من العمر 31 عاماً إنّها أقصيت بأمر رئيس بلدية موسكو، داعية سكان العاصمة إلى التظاهر.

وقالت سوبول إنّ ”الخيار الوحيد المتبقّي أمام أبناء موسكو هو الخروج إلى الشارع“.

ودعا 11 مرشحًا معارضًا إلى التظاهر السبت.

وفي الثامن من أيلول/سبتمبر يتوجه سكان موسكو إلى صناديق الاقتراع لتجديد ولاية 45 نائبًا في البرلمان المحلي مكلفين المصادقة على قرارات رئيس البلدية سيرغي سوبيانين الموالي للكرملين، لخمس سنوات.

ووفقًا للقانون كان يفترض أن يجمع المرشحون المستقلون تواقيع 3% من ناخبيهم على الأقل في كل واحدة من دوائر موسكو ال45 أي حوالى 4500 الى 5000 شخص للتمكن من خوض الاقتراع.