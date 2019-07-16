ترامب يركز على النساء قبل الانتخابات

تبدأ حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتخابية، اليوم الثلاثاء، جهودًا لاجتذاب أصوات النساء معتمدة على أن توجيه رسالة اقتصادية قوية؛ سيحمس هذه الكتلة التصويتية التي دأبت بشكل كبير على انتقاد رئاسته.

وستطلق لارا ترامب زوجة ابن ترامب تحالف ”نساء من أجل ترامب“ الذي يهدف إلى تجنيد وتنشيط النساء في تأييد ترشح الرئيس الجمهوري لولاية ثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

ويبدأ الحدث في كينج أوف بروسيا في بنسلفانيا، وهي منطقة راقية من الضواحي الشمالية لفيلادلفيا، وتعد من الأماكن التي يحتاج إليها ترامب لضمان عودته إلى البيت الأبيض لفترة ولاية جديدة تمتد أربع سنوات.

ولعبت نساء الضواحي دورًا مهمًا في توجيه موجة انتصارات للديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب في 2018، مما أفقد الجمهوريين أغلبيتهم في المجلس، كما وجهن توبيخًا لترامب.

وفي بنسلفانيا فاز الديمقراطيون بتسعة مقاعد في الكونغرس، وهو نفس عدد مقاعد الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على 13 مقعدًا مقابل خمسة للديمقراطيين قبل الانتخابات.

وتفيد نتائج استطلاع أجرته ”رويترز“ بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام عن انتخابات 2018، أن 56% من نساء الضواحي في بنسلفانيا غير راضيات عن إدارة ترامب للبلاد مقابل 40%.

ومن المتوقع أن يروج منظمو تحالف ”نساء من أجل ترامب“ لأسلوب إدارة الرئيس للاقتصاد مشيرين إلى تراجع معدل البطالة بين النساء في الفترة الأخيرة إلى أدنى مستوياته منذ 1953، وإلى أن 57% من 5.6 مليون وظيفة جديدة أضيفت منذ تولي ترامب السلطة ذهبت لنساء.