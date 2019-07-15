مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية

مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية

المصدر: الأناضول

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بينهما شرطي، في إطلاق نار بأحد مراكز علاج الإدمان في مدينة بالتيمور.

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