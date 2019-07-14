انتقادات تطال رئيس بلدية نيويورك لغيابه أثناء انقطاع الكهرباء

تعرّض رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلازيو لانتقادات، خصوصًا من حاكم الولاية، بسبب غيابه خلال عطل كهربائي هائل في قسم من مانهاتن.

حصل العطل مساء السبت وأثّر في نحو 73 ألف مشترك وأغرق قسمًا من وسط غرب مانهاتن في الظلام، وطال محطّات مترو عدّة ومسارح برودواي وقسمًا من اللوحات المضاءة في ساحة تايمز سكوير.

لكنّ التيار عاد تدريجًا اعتبارًا من الساعة 22,00 (2,00 ت غ) قبل أن يعود تمامًا قرابة منتصف الليل.

وبيل دي بلازيو أحد المرشّحين للانتخابات التمهيديّة في الحزب الديمقراطي استعدادًا لاستحقاق 2020 الرئاسي، وكان موجودًا السبت في ايوا (وسط) حيث كان سيُمضي ليلته.

وبعد إبلاغه بالعطل، أوضح أوّلًا لشبكة ”سي إن إن“ أنه ينتظر الحصول على مزيد من المعلومات ليقرّر في شأن عودته إلى نيويورك. لكنّ هذا التردّد كلّفه سلسلة أولى من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة أيضًا مع ”سي ان ان“، لم يُوفّر حاكم ولاية نيويورك أندرو كيومو دي بلازيو من انتقاداته.

وقال إنّ ”رؤساء البلديّات مهمّون في أوضاع مماثلة، ويجب أن يكون المرء في المكان“. والرجلان على خلاف مستمرّ، رغم أنّهما ينتميان إلى الحزب الديمقراطي.

ووصل الحاكم السّبت إلى نيويورك فيما كانت الكهرباء لا تزال مقطوعة. ثمّ عقد مؤتمرًا صحافيًا مع عودة التيّار تدريجيًا.

وفي نهاية المطاف، قرّر رئيس البلديّة دي بلازيو أن يعود إلى المدينة في وقت متأخّر السّبت. وصرّح الأحد لـ“سي إن إن“، ”المهمّ هو التواصل والتأكّد من أنّ الأمور في نصابها. تمكّنتُ من القيام فورًا بكلّ ذلك“.

من جهته، قال كيومو ”أتولّى الحاكميّة منذ ثمانية أعوام. والمرّات التي غادرتُ فيها الولاية لا تتجاوز عدد أصابع اليَد“.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الأحد، قال رئيس شركة كون إديسون للكهرباء تيم كولي إنّ أسباب انقطاع التيّار الكهربائي لم تُحدّد بعد. وأضاف ”نحن نعلم أنَّ الاستهلاك لا علاقة له بهذه الانقطاعات“ في التيار.

وعندما سئل عن احتمال ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقّع أن تبلغ الحرارة 34 درجةً السّبت المقبل، مع نسبة رطوبة تبلغ نحو 60 في المئة، قال المسؤول إنّه يشعر مع الفرق العاملة معه بأنّهم ”مستعدّون“ لمواجهة ذلك من دون المخاطرة بحصول عطل كهربائي جديد.