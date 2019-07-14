اشتباكات بين الشرطة ومحتجين من ”السترات الصفراء“ في باريس (فيديو)

اندلعت، الأحد، اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من السترات الصفراء، تظاهروا في شارع الشانزليزيه، بالعاصمة باريس، ضمن حراكهم المستمر على مدار 35 أسبوعًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، الذين شاركوا في احتجاجات تتزامن مع احتفال فرنسا بذكرى عيدها الوطني، في الرابع عشر من تموز/ يوليو الجاري، حسبما نقل موقع إذاعة ”فرانس إنفو“.

وانطلقت التظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة من حي كليشي بالعاصمة باريس، وسار مئات المحتجين باتجاه مختلف أحياء المدينة.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أخضعت الشرطة نحو 152 متظاهرًا للتحقيق، حسب المصدر ذاته.

ومنذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، مظاهرات بدأت احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، وتخلل بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.