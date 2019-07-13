إيران لبريطانيا: لن نبقى دون ردٍ تجاه احتجاز ناقلة النفط

قال السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، اليوم السبت، إنّ ”بلاده لن تبقى دون ردٍ“ تجاه قيام البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية الأسبوع الماضي، في مياه جبل طارق والتي كانت متوجهة إلى سوريا.

وكتب بعيدي نجاد عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“:“إذا لم يتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية وحمولتها فلن يبقى إجراء لندن دون ردٍ“، مضيفًا أنّ ”ما قامت به بريطانيا قرصنة“.

ويأتي الموقف الإيراني الجديد، عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت، أنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وطمأنه أن“ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله“.

وتعهد هانت بأن“تقوم بريطانيا بتسهيل الإفراج عن الناقلة الإيرانية، إذا حصلت لندن على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا“.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أبلغه رغبة طهران بحل قضية الناقلة، وعدم سعيها إلى تصعيد الموقف.

وتصاعد التوتر بين طهران ولندن خلال الأيام الماضية، بعدما تحدثت تقارير عن فشل الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية.