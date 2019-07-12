لجنة في ”النواب الأمريكي“ تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، أن تستدعي للشهادة حوالي 12 شخصًا مقربين من دونالد ترامب، بينهم صهره جاريد كوشنر، بهدف تحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وتنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي والذي قاده المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر.

وكان مولر خلص إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، غير أنه أبدى بالمقابل صرامة أكبر حيال الرئيس الأمريكي حول مسألة عرقلة سير العدالة، من دون أن يوصي بملاحقات قانونية.

وتمت الخميس الموافقة على تلك الاستدعاءات للإدلاء بالشهادات، على أن يتم إصدارها لاحقًا، وهي تستهدف كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، فضلًا عن نحو 12 شخصًا مقربين أو كانوا في السابق مقربين من الملياردير الجمهوري.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، وزير العدل السابق جيف سيشنز ونائبه السابق رود روزنشتاين، والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، وقطب الصحافة ديفيد بيكر.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر: ”سنعمل بلا ملل للحصول على شهاداتهم ووثائقهم“.

من جهته، قال ترامب على تويتر: ”الآن يطلب الديموقراطيون أن يستمعوا إلى 12 شخصًا كانوا قد أمضوا ساعات مع روبرت مولر“ في السابق.

ومن المفترض أن يتم الاستماع إلى شهادة علنية لمولر نفسه داخل الكونغرس بتاريخ 17 تموز/ يوليو، بعدما كان كرر عدم رغبته بأن يتم استجوابه من قبل النواب.