الشرطة الألمانية تُخلي 3 مساجد بعد بلاغات بوجود متفجرات

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، إخلاء 3 مساجد في أنحاء متفرقة من البلاد؛ إثر ورود بلاغات بوجود متفجرات عبر رسائل بريد إلكتروني.

وأفادت الشرطة الألمانية، في بيان، بأنها عززت الإجراءات الأمنية، وأخلت مسجدين في ولاية بافاريا (جنوب) بعد تلقي العاملين فيهما رسائل بريد إلكتروني من جماعة يمينية متطرفة (لم تسمها)، هددت بقتل المسلمين، وطالبت بإطلاق سراح أعضائها من السجن، حيثُ فتشت الشرطة المسجدين، غير أنها لم تعثر على أي شيء يثير الشك.

في حين تلقى المسجد الثالث في مدينة إيسرلون بولاية شمال الراين (شمال غرب) بريدًا إلكترونيًا مشابهًا، زعم وجود متفجرات في المبنى، وأخلت الشرطة المسجد، وطوقت الشوارع بالمنطقة، وبدأت في التفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، لكن لم تعثر على شيء.

ويوم الثلاثاء الماضي، تلقى أكبر مسجد في ألمانيا في مدينة كولونيا الغربية تهديدات مزيفة بوجود قنبلة.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعدًا لظاهرة ”الإسلاموفوبيا“؛ بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة في البلاد.

واستهدفت الهجمات أكثر من 100 مسجد ومؤسسة دينية في عام 2018.

ووثقت الشرطة الألمانية، العام الماضي، أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية، ورسائل تهديد، واعتداءات بدنية، إضافة إلى ارتكاب هجمات ضد المساجد، أسفرت عن إصابة 54 مسلمًا على الأقل.

وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 مليون مسلم، بينهم 3 ملايين من أصل تركي.