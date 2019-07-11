بأول اتصال هاتفي بينهما.. بوتين وزيلينسكي يناقشان النزاع في شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النزاع في شرق أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلن الكرملين، اليوم الخميس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين: ”تمت مناقشة مسائل متعلقة بحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة المعتقلين لدى الجانبين“، وذلك في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية بعد أول اتصال بين بوتين وزيلينسكي الذي تولى منصبه في شهر أيار/مايو الماضي.

من جهتها، أوضحت الرئاسة الأوكرانية أن ”القضية الرئيسية“ التي تم التطرق إليها بين الرئيسين كانت الإفراج عن 24 بحارًا أوكرانيًا اعتقلهم خفر السواحل الروس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبالة القرم.

وأضافت في بيان: ”تمت أيضًا مناقشة عودة مواطنين أوكرانيين آخرين محتجزين في روسيا“.

ويوم الإثنين الماضي، اقترح زيلينسكي أن يلتقي الرئيس الروسي لمحاولة تسوية الأزمة بين البلدين، وعرض إجراء محادثات يشارك فيها أيضًا مسؤولون بريطانيون وأمريكيون.

وأضاف بيسكوف: ”تم التطرق أيضًا إلى إمكان مواصلة الاتصالات في إطار آلية النورماندي“، التي تضم منذُ عام 2014 كلًا من فرنسا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا.

ونقلت الوكالات الروسية أن بوتين أكد الخميس أنه ”لم يرفض أبدًا الآليات المقترحة“، وبينها إمكان توسيع آلية المحادثات.

والعلاقات بين روسيا وأوكرانيا بالغة التوتر منذ انتفاضة شعبية موالية لأوروبا بين 2013 و2014، أطاحت الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش وأجبرته على الفرار إلى روسيا.

وأعقب ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم واندلاع نزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أسفر آنذاك عن نحو 13 ألف قتيل.