غرينبلات: لن نقدم ”الجزر“ للقيادة الفلسطينية إذا استمرت بمقاطعة ”صفقة القرن“

قال مستشار البيت الأبيض لشؤون المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، عضو فريق ما بات يُعرف بـ“صفقة القرن“ في الشرق الأوسط، إن الإدارة الأمريكية لن تقدم ”جزر“ الإغراء للقيادة الفلسطينية لتشارك فيما أسماه عملية ”تشغيل البيت“ التي تقودها الإدارة الأمريكية بحثًا عن سلام دائم في الشرق الأوسط.

وفي حديث مع شبكة ”أن بي آر“ التلفزيونية أوضح غرينبلات أن الإدارة الأمريكية تريد أن يكون لها مع الفلسطينيين علاقة ثقة وثيقة، حيث قال:“لدينا علاقة مع العديد من الفلسطينيين العاديين، لكن إذا اختارت القيادة الفلسطينية عزلنا على حساب شعبها وعلى حساب إمكانية السلام، فهذا خيارها. ولن نمحنهم ”الجزر“ أو المحفزات التي نشتري بها حضورهم إلى الطاولة، ومثل هذه المحفزات لم تنجح من قبل“.

منظومة فاقدة للزخم الإيجابي

وأشار غرينبلات إلى أن القيادة الفلسطينية لم تكتفِ بمقاطعة الانخراط في البرنامجين الاقتصادي والسياسي للسلام، بل وجّه الكثيرون إهانات للرئيس الأمريكي وسفيره في إسرائيل. وأضاف:“ليس من الحكمة استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكية لإدامة ضخها في منظومة فاقدة للزخم الإيجابي“.

وقال غرينبلات إن ورقة العمل الاقتصادية التي أعدها المستشار جاريد كوشنر مع فريق من الإدارة الأمريكية سيجري ”تدبيسها“ مع خطة سياسية يُرجّح إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف أن كل من سيرى المشروعين الاقتصادي والسياسي معًا، سيشعر أنها خطة عملية، ونحن سنصمد في وجه كل الانتقادات من مختلف الأطراف“.

وجوابًا على سؤال بخصوص موضوع ”حل الدولتين“ و ”الدولة الفلسطينية المستقلة“، قال غرينبلات:“لا تستطيع أن تختصر صراعًا متعدد الأوجه والطبقات، ولا تستطيع اختصاره بشعار من 3 كلمات“ كما قال.