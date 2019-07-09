مقتل جنديين تركيين في هجوم نفذه مسلحون أكراد

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قالت وزارة الدفاع التركية، إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنّوا هجومًا على سيارة تابعة للجيش التركي في جنوب شرق البلاد، اليوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث. وأضافت أن الهجوم وقع في إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران، ونفذه المسلحون عن بعد. ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم. ويصف الاتحاد الأوروبي…