”الطاقة الذرية“ تؤكد تجاوز إيران حد تخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي

”الطاقة الذرية“ تؤكد تجاوز إيران حد تخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي

المصدر: رويترز

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين، أن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67 %، مما يؤكد الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة الإيرانية من قبل.

وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق: ”المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو/ تموز من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 %“.

وبحسب تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة، فإن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الإنترنت لمراقبة التخصيب، حيث إن عينات أخذت أيضًا يوم الإثنين لفحصها.

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