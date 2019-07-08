المعارضة الفنزويلية تقول إنها ستجتمع مع ممثلي مادورو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الأحد استئناف الحوار المعلّق بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بربادوس، من دون أن يُحدّد موعدًا لذلك.

وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، إنّ هذا الاجتماع مع ”ممثّلين عن النّظام الغاصب“ في الجزيرة الكاريبيّة يُفترض أن يُتيح ”إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الديكتاتوريّة“.

وبحسب غوايدو، فإنّ جولة المفاوضات الجديدة هذه، وهي الثّالثة منذ شهر أيّار/مايو، يجب أن تؤدّي إلى رحيل مادورو من موقع الرّئاسة الذي يشغله منذ العام 2013، وتشكيل ”حكومة انتقاليّة“، ومن ثمّ إجراء ”انتخابات حرّة بوجود مراقبين دوليّين“.

وعقدَ ممثّلون عن المعارضة وحكومة الرّئيس الاشتراكي جولتَي مفاوضات في أيّار/مايو في أوسلو، من دون أن تُسفرا عن نتائج.