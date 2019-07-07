موسكو: مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، الأحد، أن ”مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة“.

ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ عن كوساتشيف قوله إن ”الشيء الرئيس في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، لكن استعداد إيران السياسي للعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي، إذا ما قامت واشنطن بضمان نهج مشابه“.، مضيفًا أن ”الكرة تقع في ملعب أمريكا، وهي وحدها التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات، المصدقة من قبل مجلس الأمن الدولي“.

في السياق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد، أن مفتشي الوكالة الموجودين في إيران سيرفعون تقريرًا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها اليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة ”نحن على علم بإعلان إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم“.، مضيفًا ”مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيرفعون تقريبًا لمقرنا الرئيس بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران“.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%“.، مشيرًا إلى أن ”إيران مستعدة تمامًا لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية“.