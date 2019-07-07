من التحرش إلى الركض عاريات.. تقرير يكشف إذلال نساء في وحدة البحرية الأسترالية

كشف تقرير صادم، طقوسًا وحشية ومضايقات جنسية تتعرض لها النساء في وحدة بحرية أسترالية خاصة.

ويحقق المسؤولون في الادعاءات الصادرة من إحدى وحدتي ”كليرانس دايفينغ برانش“ في مدينتي سيدني وبيرث، والتي تتألف من حوالي 200 عضو في الخدمة.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل “ البريطانية، كشفت التحقيقات الداخلية وقائع احتيال وتحرش جنسي بالنساء في الخدمة، وطقوس إذلال تتضمن إجبارهن على التبول في أفواههن.

وشملت الطقوس الغريبة الأخرى إجبار الإناث على الركض عاريات أمام زملائهن الذين يجلدونهن بملابسهن الداخلية.

وقد أجرت البحرية الأسترالية سابقًا تحقيقًا داخليًّا في الوحدة في عام 2016، والذي كشف عن حالات سوء سلوك بين الأعضاء المبتدئين والمتوسطين.

وفي أعقاب ذلك التحقيق، تعرضت الموظفات للتحرش الجنسي، وتم التحقيق مع 20 عضوًا في الوحدة وتهديدهم بالإقالة، إلا أن المراجعة القانونية اللاحقة وجدت أن التحقيق لم يعثر على ما يكفي من الأدلة، وأُرغم رئيس البحرية الأسترالية ”تيم باريت“ آنذاك على الاعتذار رسميًّا للمتهمين.