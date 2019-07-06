مسؤول: إيران سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%

أفاد مسؤول إيراني، اليوم السبت، بأنّ إيران ستعلن غدًا الأحد رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى خمسة بالمئة، متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ“رويترز“: إنّ ”الإعلان الرئيسي غدًا سيكون رفع مستوى التخصيب إلى 5% من نسبة 3.67% التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق“.

وكانت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية ذكرت، في وقت سابق، أنّ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن، غدًا الأحد، مزيدًا من التقليص حول الالتزامات الواردة في الاتفاق.