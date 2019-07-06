زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومرصد أوروبي للزلازل، إنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عامًا.

ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمال لوس أنجليس، وخفَّض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقًا إلى 6.9 درجة.

ووقع الزلزال مساء بتوقيت الولاية وسط ذروة حركة السير، وتسبب بتوقف حركة القطارات.

وشعر سكان لوس أنجليس بالزلزال بحسب ما أكده نشطاء على مواقع التواصل.

وأكدت السلطات أنه لا خطر من تسونامي، في المنطقة بعد الزلزال، وسط أنباء وردت من مدينة ريدجكريست تفيد بوقوع أضرار بمبانٍ واندلاع حرائق بسبب الزلزال.

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت، يوم الخميس، زلزالًا شدته 6.4 درجة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.