الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعًا الأربعاء حول إيران

المصدر: أ.ف.ب

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا الأربعاء في العاشر من تموز/يوليو بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة إن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيلتئم ”الأربعاء في الساعة 14,30“. وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

كما أعلنت إيران أنها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة.

وطالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا بعقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ 35 في مجلس المحافظين ”لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية“ الذي أكد في وقت سابق أن انتاج إيران تجاوز 300 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

واكدت البعثة ”ضرورة أن يقدم المدير العام عرضا شاملا وواقعيا للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها“.