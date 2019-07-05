الحجز على مجوهرات لوزيرة نيجيرية سابقة بقيمة 40 مليون دولار

قالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في نيجيريا الجمعة إن محكمة أمرت بالحجز الفوري على مجوهرات وهاتف آيفون من الذهب مصنوع خصيصا لوزيرة البترول السابقة ديزاني اليسون-مادويكي وهي مقتنيات تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان إن تلك المتعلقات تم العثور عليها في عقار تعود ملكيته إلى اليسون-مادويكي.

وتولت اليسون-مادويكي منصب وزيرة البترول في نيجيريا من 2011 وحتى 2015 واتهمتها اللجنة غيابيا بغسل الأموال في 2017. ولا يعرف مكان الوزيرة السابقة حاليا ولم يرد محام عنها على طلب التعليق.

وسمحت محكمة للحكومة في 2017 بالتحفظ النهائي على مجمع سكني قيمته 37.5 مليون دولار كانت تمتلكه بأحد الأحياء الراقية في لاجوس.