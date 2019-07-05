مقتل شخصين بانفجار سيارة ببلدة هطاي جنوب تركيا (صور)

قتل شخصان بانفجار سيارة اليوم الجمعة، في بلدة ”ريحانلي“ بولاية ”هطاي“ جنوبي تركيا قرب الحدود السورية‎، وفق ما أوردته وكالة أنباء ”دمير أوران“ الخاصة للأنباء.

وقالت وكالة ”الأناضول التركية، إن مصادر أمنية أفادت بأن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف والشرطة توجهت موقع الانفجار لمعاينة الوضع ومتابعة الضحايا وحالة المصابين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعقيب له على الحادثة إن ”المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية وجود صلة بالإرهاب وأن الحادث وقع نتيجة زرع قنبلة في إحدى السيارات“.