روسيا: سنعمل على تعزيز إمكانيات القوات المسلحة الفنزويلية

أعلنت الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو ستواصل تعزيز إمكانيات القوات المسلحة الفنزويلية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة ”سبوتنيك“ المحلية، اليوم عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي.

وقال ريابكوف: ”بالطبع، سنعمل على تعزيز إمكانيات القوات المسلحة لهذا البلد في إطار الاتفاقيات السارية“.

ولفت أنه ”تم دحض التكهنات حول وجود العسكريين الروس في فنزويلا أكثر من مرة“.

كما اتهم الولايات المتحدة بأنها تواصل ابتكار طرق لزيادة زعزعة استقرار الوضع في فنزويلا.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا؛ إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ ”غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.