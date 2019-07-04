الصومال تقطع علاقتها الدبلوماسية مع غينيا

أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال، الخميس، قطع علاقتها الدبلوماسية مع غينيا، على خلفية علاقتها مع إقليم ”أرض الصومال“، ذاتي الحكم.

وقال أحمد عيسى عوض وزير الخارجية الصومالي إن بلاده ”تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع غينيا، بسبب انتهاكها لسيادة ووحدة أراضيها“.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة مقديشو، أن الصومال لن تقبل أبدًا بانتهاك وحدتها، وسترد بقوة كل من يمس سيادتها.

والأربعاء، استقبلت غينيا، رئيس أرض الصومال، موسى بيهي، في إطار زيارة رسمية استغرقت يومين، وهو ما اعتبرته مقديشو ”خرقًا لسيادتها“.

يشار إلى أن ”أرض الصومال“، يتمتع بحكم ذاتي، وهو مستقل عن مقديشو منذ العام 1991، ويطالب باعتراف دولي بانفصاله الكامل عن الصومال.