رئيس وزراء باكستان يلتقي ترامب الشهر الحالي لبحث تحسين العلاقات

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء عمران خان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري، خلال زيارة قد تساعد بتخفيف التوتر بين البلدين.

واتهم ترامب باكستان، أواخر العام الماضي، بعدم تقديم أي شيء للولايات المتحدة رغم حصولها على مساعدات بمليارات الدولارات، مما أغضب إسلام آباد التي كانت بالفعل على خلاف منذ وقت طويل مع واشنطن بسبب الحرب في أفغانستان.

لكن ترامب قال في فبراير/ شباط، إن الولايات المتحدة طورت علاقة ”أفضل بكثير“ بباكستان، وقد ترتب لبعض اللقاءات مع إسلام آباد.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن ”خان“ قبل دعوة لزيارة واشنطن، وسيلتقي ترامب يوم 22 يوليو/ تموز.

وأضافت:“سينصب التركيز على تحسين العلاقات الثنائية“.