نائب الرئيس الأمريكي يلغي بشكل مفاجئ رحلة مقررة إلى ولاية نيوهامبشير

ألغى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في اللحظة الأخيرة، رحلة مقررة إلى ولاية نيوهامبشير الأمريكية (شمال شرق).

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة قبل إقلاع الطائرة من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى نيوهامبشير.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن إلغاء الرحلة المقررة جاء عقب استدعاء بينس إلى البيت الأبيض ”لحضور اجتماع عاجل“.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي أليسا فرح، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”بعض التطورات تطلّبت من نائب الرئيس البقاء في واشنطن“.

ونفت عبر التغريدة ”وجود أي حالة طارئة دفعت نائب الرئيس إلى إلغاء زيارته المقررة“، مشيرة إلى أنها ستعيد جدولة زيارة نائب الرئيس إلى نيوهامبشير في أقرب وقت ممكن.

فيما قال مسؤول أمريكي رفيع لوسائل الإعلام الأمريكية، إن القضية لا تتعلق بالحالة الصحية للرئيس أو نائبه، ولا تتعلق أيضًا بالأمن القومي.

من جهته، لم يوضح البيت الأبيض سبب إلغاء بنس لرحلته المقررة، مكتفيًا بالقول إن ”بنس سيبقى في واشنطن“، نافيًا استدعاءه إلى البيت الأبيض.