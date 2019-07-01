انفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابول (فيديو وصور)

أعلنت السلطات الأفغانية أن انفجارًا قويًا هز الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول خلال ساعة الذروة اليوم الاثنين، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة في الوقت الذي نُقل فيه عشرات الجرحى إلى المستشفيات وما زالت سيارات الإسعاف تنقل المزيد.

Footage released on social media shows a heavy explosion which occured at around 9am in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/nsHjQwhv55 — TOLOnews (@TOLOnews) July 1, 2019

وقال شهود عيان إن الصوت هز المبنى الذي يضم مكتبهم مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف.

وقال فردوس فرماز كبير المتحدثين باسم شرطة كابول إن انفجارًا قويًا وقع ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات مع توقع نقل سيارات الإسعاف المزيد.

#Today's Kabul explosion, the video shots minutes after the car bombing in Ksbul PD16 pic.twitter.com/1FP3JiJqWu — Hamid Haidari (@Hamidhaideri) July 1, 2019

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع في منطقة كثيفة السكان تحيط بوزارة الدفاع. وقال مسؤول أمني إنه تم تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات قرب الإدارة الهندسية بالوزارة.