انفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابول (فيديو وصور)

انفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابول (فيديو وصور)

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات الأفغانية أن انفجارًا قويًا هز الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول خلال ساعة الذروة اليوم الاثنين، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة في الوقت الذي نُقل فيه عشرات الجرحى إلى المستشفيات وما زالت سيارات الإسعاف تنقل المزيد.

وقال شهود عيان إن الصوت هز المبنى الذي يضم مكتبهم مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف.

وقال فردوس فرماز كبير المتحدثين باسم شرطة كابول إن انفجارًا قويًا وقع ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات مع توقع نقل سيارات الإسعاف المزيد.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع في منطقة كثيفة السكان تحيط بوزارة الدفاع. وقال مسؤول أمني إنه تم تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات قرب الإدارة الهندسية بالوزارة.

 

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