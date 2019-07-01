10 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في مطار بولاية تكساس (فيديو)

ذكرت صحيفة دالاس مورننغ نيوز إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم يوم الأحد إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ولم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث، ما تسبب بإغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، في الوقت الذي تداول به نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه للطائرة أثناء احتراقها بعد الارتطام بحظيرة الطائرات.