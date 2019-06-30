أردوغان: تسليم صواريخ إس -400 الروسية في غضون 10 أيام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه سيتم تسليم صواريخ إس -400 الروسية في غضون عشرة أيام.

وأضاف أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال له خلال محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في اوساكا اليابانبة، ”إنك محق“ في النزاع الخاص بشراء أنظمة إس-400.

وأشار إلى أنه يعتقد بان تركيا ستتغلب على الخلاف بشأن أنظمة الصواريخ الروسية ”بلا مشاكل“.

وقال أردوغان إن كلا من تركيا وروسيا وإيران ستعقد اجتماعا بشأن الملف السوري خلال يوليو/تموز الجاري.

وبشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، قال إردوغان إن بلاده لا يمكن لها التعاطي مع هذه الخطة بشكل إيجابي.