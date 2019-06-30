مستشفى ”المقاصد“ بالقدس يناشد العالم التدخل لوقف اقتحامات الاحتلال (فيديو)

ناشد مستشفى ”المقاصد الخيرية الإسلامية“ في القدس المحتلة، اليوم الأحد، الهيئات الحقوقية الدولية التي تُعنى في مجال حقوق الإنسان وحماية حق المريض؛ التدخل لتوفير الحماية للمستشفى من اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة.

وأدانت إدارة المستشفى اقتحام وحدة خاصة من قوات الاحتلال ساحات المستشفى بعد منتصف ليل أمس السبت، ودخول عدة سيارات تابعة لشرطة الاحتلال إلى ساحة المستشفى.

#فيديو قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد بالقدس بحثًا شبان أصيبوا خلال مواجهات العيساوية pic.twitter.com/AcPduDu3Go — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 30, 2019

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها، اليوم الأحد، إن قوة ”إسرائيلية“ اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء القبض على أحد المصابين، الذي كان قد غادر المستشفى قبل لحظات من وصولهم.

وناشد مدير عام مستشفى المقاصد بسام أبو لبدة، كافة الهيئات الحقوقية الدولية التي تُعنى في مجال حقوق الإنسان وحماية حق المريض؛ التدخل لتوفير الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر إلى اقتحامات قوات الاحتلال بذريعة البحث عن مصابين وجرحى.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان، وتقضي بحماية المصابين والمرضى وتمنع الدخول إلى المستشفيات بالأسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، بزعم هروب مطلوبين فيها، في ظل مواجهات ميدانية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من المدينة.

وقال مدير قسم الاستقبال في المستشفى، طلال الصيّاد، في تصريح صحفيّ “ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اقتحمت مستشفى المقاصد بالقدس، بزعم البحث عن شاب من بلدة سلوان، أصيب بعيار مطاطيّ في رأسه“.

وأضاف الصيّاد “ أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش واسعة استفزازية في مرافق المستشفى رغم عدم وجود المصاب فيها“، مشيرًا إلى أن حالة من الذعر والخوف أصابت المرضى الذين يرقدون في المستشفى أثناء عمليات المداهمة والاقتحام.