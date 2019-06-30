بريطانيا تحسم الخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر

أعلن جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني، أنه سيتخذ مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل، القرار بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لكنه ربط القرار ”بتوليه رئاسة الوزراء، وإذا اتضح حينئذ عدم وجود أفق لموافقة البرلمان على اتفاق بهذا الشأن“.

وقال هنت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ”الفرق بيني وبين بوريس جونسون ليس كبيرًا كما يقول الناس“.

وأوضح قائلًا: ”في بداية أكتوبر، وإذا لم يكن هناك أفق للتوصل إلى اتفاق يمكن تمريره عبر البرلمان، حينذاك سأنفذ عملية الخروج في نهاية أكتوبر؛ لأن هذا هو تعهدنا الديمقراطي للشعب البريطاني“.

ويتنافس هنت مع بوريس جونسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء، وقال إن واجبه الديمقراطي يحتم عليه تنفيذ عملية الخروج في الوقت المحدد.