إصابة شخصين إثر إطلاق نار خارج مسجد غرب فرنسا

إصابة شخصين إثر إطلاق نار خارج مسجد غرب فرنسا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أُصيبا إثر إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات على استهداف المصلين.

وذكرت محطة ”فرانس 3“ التلفزيونية العامة أن المسلح ما زال طليقًا.

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