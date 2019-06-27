زعيم المعارضة في فنزويلا ينفي صلته بأي محاولة انقلابية

نفى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الخميس، ادعاءات ربطته بمحاولة انقلاب قال رئيس البلاد نيكولاس مادورو إنه أفشلها.

وقال غوايدو خلال تصريحات صحفية إنّ ”المعارضة مستمرة في دعوة الجيش الفنزويلي من أجل عزل الرئيس مادورو، لكن لا علاقة له بأي محاولات انقلابية تشهدها البلاد“.

وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء، إحباطها محاولة انقلابية تشمل اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو ”شارك فيها عسكريون في الخدمة وآخرون متقاعدون“.

واتهمت الحكومة، الولايات المتحدة الأمريكية، وتشيلي، وكولومبيا، بدعم المخطط من أجل استبدال مادورو بوزير دفاع سابق.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولّي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ ”غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا، ودول من أمريكا اللاتينية، وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها: روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.