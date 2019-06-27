مادورو: إسرائيليون شاركوا بمحاولة الانقلاب في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، أن سلطات بلده، ألقت القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة التي خطط لتنفيذها يوما 23 و 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال مادورو في خطاب متلفز: ”كشفنا ودمرنا واحتجزنا عصابة كانت تخطط لمهاجمة المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية. ألقي القبض عليهم، وهم وراء القضبان مع مجموعة كاملة من الأدلة“.

وأضاف: ”على مدار 14 شهرًا راقبنا تحركات هذه المجموعة الإجرامية والفاشية“، متهمًا كلا من الولايات المتحدة، وكولومبيا بتمويل ”الانقلابيين“، على حد تعبيره.

وذكر أن من بين الانقلابيين إسرائيليون، وأنهم كانوا يخططون إلى جانب اغتياله، تدمير البنية التحتية للهواتف والإنترنت في البلاد.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الأربعاء، إحباطها محاولة انقلابية تشمل اغتيال الرئيس مادورو.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الإعلام خورخي رودريغيز، بحسب ما نقل موقع ”إل بيتازو“ المحلي.

وقال رودريغيز: ”أحبطنا محاولة انقلابية عبر حضورنا جميع اجتماعات التخطيط للانقلاب“، في إشارة منه إلى عناصر تابعة للحكومة تسللت وسط القائمين على المحاولة الانقلابية.

وأضاف أن المحاولة الانقلابية التي كانت تتضمن خطة لاغتيال مادورو، ”شارك فيها عسكريون في الخدمة وآخرون متقاعدون“.

كما أشار إلى أن المحاولة كانت ستنفذ خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، بحسب المصدر ذاته.

واتهم الوزير الفنزويلي، الولايات المتحدة وتشيلي بأنهما ”على صلة بالمحاولة الانقلابية“.