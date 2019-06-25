استقالة قائد حرس الحدود الأمريكي بعد انتقادات لظروف احتجاز قاصرين

المصدر: ا ف ب

قدّم قائد حرس الحدود الأمريكي بالوكالة، جون ساندرز، استقالته في خضمّ جدل بشأن ظروف احتجاز قاصرين في أحد مراكزه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء.

ونشر موقع ”أكسيوس“ الإخباري، رسالة موزّعة، أمس الاثنين، من جانب ”جهاز الجمارك وحماية الحدود“، يقول فيها ساندرز إنه سيتخلى عن مهامه في الخامس من تموز/يوليو المقبل.

وتأتي استقالته بعد بضعة أيام من نشر منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ تقريرًا قاسيًا يتعلق بأوضاع 250 قاصرًا محتجزين في مركز كلنت قرب ال باسو في ولاية تكساس.

ونددت المنظمة خاصة بتدني مستوى النظافة والأمن في هذا المركز المكتظ، حيث يُحتجز الأطفال منذ أسابيع عدة من دون استحمام بشكل منتظم وينامون على الأرض.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، أنها وجدت أماكن في مراكز الاستقبال التابعة لها، لغالبية هؤلاء الأطفال.

وفي نيسان/أبريل الماضي، حلّ ساندرز محلّ كيفن مكالينان الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرًا للأمن الداخلي في محاولة لحلّ أزمة الحدود الجنوبية التي يعبرها يوميًا آلاف المهاجرين غير القانونيين.

ولم تذكر وسائل الإعلام، ولا ساندرز نفسه، ما إذا كانت الاستقالة مرتبطة بالانتقادات الأخيرة التي وُجّهت إلى جهاز الجمارك وحماية الحدود.