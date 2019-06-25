روحاني لماكرون: سنستخدم القوة ضد أمريكا إذا واصلت عدوانها

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، إن الرئيس أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، في إطار مبادرة فرنسية لمنع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل استخدام القوة ضد الولايات المتحدة، إذا واصلت الأخيرة انتهاكاتها وعدوانها ضد إيران، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقل بيان للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله: ”إذا واصلت الولايات المتحدة عدوانها ضد إيران فإن القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم القوة لردعها“.

وشدد على أن إيران لن تتفاوض على أي شروط فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015، في إشارة إلى رفض الدعوات الأمريكية للتفاوض مع إيران لإبرام اتفاق جديد، يشمل الاتفاق النووي والمنظومة الصاروخية والتدخل في شؤون الشرق الأوسط.

وأضاف روحاني: ”لن نتفاوض على أي شروط للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه نتيجة لعملية التفاوض لمدة عامين، وعلى مجموعة 4+1 تنفيذ تعهداتها في الصفقة النووية، وخاصة في مجال تسوية العلاقات المصرفية ومبيعات النفط كما كانت في الماضي“.

وتابع: ”ما لم تلغِ الولايات المتحدة جميع العقوبات ضد إيران، فإن الوضع لن يتغير“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف، الثلاثاء، رد إيران على عرضه إجراء محادثات بأنه ”مهين وينم عن جهل“، بعد أن فرض عقوبات جديدة على اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات.

وكتب في تغريدة أن ”بيان إيران الذي صدر اليوم ينم عن الجهل والمهانة، ويظهر فقط أنهم لا يفهمون الواقع“. والإثنين، أمر ترامب بعقوبات تستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وكبار القادة العسكريين، لكنه قال إن الباب مفتوح أمام المحادثات بشأن الحد من التوتر بين البلدين.