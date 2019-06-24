موسكو ترفض مساعي تحويل سوريا لمنطقة نزاع بين إسرائيل وإيران

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، رفض بلاده مساعي البعض تحويل الأراضي السورية إلى منطقة نزاع بين إسرائيل وإيران، قائلًا: ”إن ذلك يفاقم من الأزمة“.

وأشار لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة موسكو، إلى أن السياسات التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران ”غير بناءة“.

وشدد على أن المستجدات في الخليج وسوريا في غاية الخطورة، قائلًا: ”مساعي تحويل الأراضي السورية إلى منطقة نزاع بين إسرائيل وإيران تفاقم الأزمة“.

وأعرب عن دعم روسيا للحوار بين إيران والعرب؛ من أجل إرساء الأمن في منطقة الخليج.