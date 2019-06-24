الهند تلغي صفقة صواريخ مع شركة إسرائيلية لصالح شركة محلية

ألغت السلطات الهندية اليوم الإثنين، صفقة شراء أنظمة صواريخ مضادة للدبابات أبرمتها مع شركة أسلحة إسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار، بحسب إعلام محلي.

وقال مسؤولون حكوميون عن اضطلاع بالصفقة لصحيفة ”ذا إنديان إكسبرس“ المحلية، إن القرار اتّخذ بعد أن أقنعت شركة دفاعية محلية تعرف اختصارًا بـ(DRDO) نيودلهي بقدرتها على تصنيع صواريخ مشابهة لها بتكلفة أرخص.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن جهود الشركة المحلية لتصنيع صواريخ موجهة مضادة للدبابات قابلة للحمل، ”تتقدم بشكل سريع“.

وأضاف المسؤولون، أن ”الشركة نجحت في اختبار نظام صواريخ سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنها تعهدت بتسليم النظام الصاروخي للجيش الهندي خلال سنتين“.

وأبرمت نيودلهي صفقة شراء 321 منصة إطلاق صواريخ من طراز سبايك و8 آلاف و356 صاروخًا من شركة رافايل للأسلحة الإسرائيلية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، ألغت الهند الصفقة لصالح شركة محلية قبل أن تعدل عن قرارها من جديد في شهر يناير/ كانون الثاني 2018، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبلاد.