إثيوبيا.. وفاة مسؤول متأثرًا بجراح تعرض لها في محاولة انقلاب ‎

توفى مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا ميغبارو كيبيديه، صباح الاثنين، متأثرًا بجروح تعرض لها السبت في اعتداء قتل فيه أيضًا، رئيس الولاية وأحد مستشاريه، وفق ما أعلن التلفزيون المقرب من السلطة ”إي سي بي“.

وقالت إثيوبيا إن ”هذا الاعتداء واعتداءً آخر السبت في أديس أبابا قتل فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش جاءا في سياق ”محاولة انقلاب“ ضد الحكومية المحلية في أمهرة“. ‎

وقال التلفزيون الحكومي الرسمي، إن جنرالًا في الجيش يدعى أسامنيو تسيجي، هو من يقف وراء المحاولة الانقلابية، مشيرًا إلى أنه كان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإثيوبية أن محاولة فاشلة وقعت السبت للإطاحة بزعيم ولاية أمهرة، إحدى ولايات البلاد التسع.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمحطة ”إي.بي.سي“ التلفزيونية الرسمية السبت: ”وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار (عاصمة أمهرة) ولكنها فشلت“.

وأضاف أن ”جهودًا تبذل لاعتقال مدبري الانقلاب“ الذين قال إنهم ”حاولوا الإطاحة بأمباتشو ميكونين رئيس الحكومة في أمهرة“.

وتؤكد هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.