ظريف: طائرة تجسس أمريكية اخترقت مجالنا الجوي في مايو

كشف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، السبت، عن حادثة اختراق أخرى للأجواء الإيرانية نفذتها طائرة تجسس أمريكية مسيرة في مايو/ آيار الماضي.

جاء ذلك في تغريدة لظريف، على ”تويتر“، حيث نشر صورًا لخرائط تظهر اختراق طائرة مسيرة الأجواء الإيرانية نهاية مايو، قائلًا: ”مزيد من الأدلة بما في ذلك اختراق طائرة تجسس بدون طيار (مسيرة) من طراز إم كيو 9 الأجواء الإيرانية في 26 مايو الماضي“.

والسبت، نشر ظريف، على حسابه بتويتر، عدة خرائط توضح مسار الطائرة التي تم إسقاطها الخميس، وتظهر اختراقها للأجواء الإيرانية، على عكس ما قالت واشنطن بأنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

والخميس الماضي، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنّها أسقطت طائرة مسيرة من طراز ”غلوبال هوك“، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان، بعد إنذارها عدة مرات.

غيّر أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني ”كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني“.

وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، ”عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي“، حسب قناة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرًا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، وذلك لوجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.