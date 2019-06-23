روحاني: اختراق الطائرة الأمريكية لأجوائنا بداية لتوترات جديدة بالمنطقة

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بإثارة التوترات في الخليج، من خلال ما تصفه إيران باختراق طائرة أمريكية مسيرة لمجالها الجوي.

وأسقطت إيران الطائرة الأمريكية المسيرة، الخميس، وقالت إنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، في حين ذكرت واشنطن أن استهداف الطائرة تم في المجال الجوي الدولي.

وقالت وكالة أنباء فارس: ”أكد حسن روحاني أن هذا العدوان الأمريكي بداية لتوترات جديدة يثيرونها في المنطقة“.

وأضاف الرئيس الإيراني: ”هذه المنطقة حساسة للغاية.. ومهمة للعديد من الدول؛ لذا نتوقع من الكيانات الدولية الرد بشكل مناسب“.