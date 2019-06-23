دبلوماسي إيراني: طهران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي ‎

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية کمال خرازي قوله إن إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي قريبًا ما لم توفر لها الدول الأوروبية الحماية من العقوبات الأمريكية عبر آلية للتجارة.

وقالت إيران في مايو/ أيار إنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015 احتجاجًا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وأضاف خرازي: ”إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات خلال مهلة الستين يومًا (التي أعلنتها إيران في مايو) فسنتخذ خطوات جديدة“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”ستكون خطوات إيجابية إذا وفروا موارد لانستكس (آلية التجارة الأوروبية المزمعة).. لجعل التجارة ممكنة“.