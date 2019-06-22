الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يزور إيران الأحد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، سيزور إيران غدًا الأحد لإجراء محادثات ”صريحة وبناءة“ في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه ”في هذا الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وفي فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي، تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح والبناء مع الحكومة الإيرانية“.

وأضافت الوزارة أن ”موريسون سيدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في المنطقة وسيعبر عن المخاوف إزاء ”سلوك إيران في المنطقة وتهديدها بالكف عن الالتزام بالاتفاق النووي الذي تبقى بريطانيا ملتزمة به بالكامل“.