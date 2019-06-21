إيران تنفي تلقيها رسالة من ترامب عبر سلطنة عُمان

نفى كيوان خسروي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إيران تايوم الجمعة، ما أوردته وكالة رويترز، عن تلقي طهران رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان، يحدد فيها مهلة للبدء في المحادثات، عقب إسقاط طائرة من دون طيار أمريكية من قبل الحرس الثوري.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن خسروي قوله، إن ”إيران لم تتلق أي رسالة أمريكية عبر سلطنة عمان، ولم ترسل واشنطن أي رسالة إلى طهران“.

وفي وقت سابق، تحدث مسؤولون إيرانيون لـ“رويترز“، بأن طهران تلقت رسالة من دونالد ترامب عبر سلطنة عمان؛ للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وذكر أحد المسؤولين طالبًا عدم ذكر اسمه، أن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على رد، لكن إيران أكدت بأن الرد بيد علي خامنئي في هذه المسألة.

وقال مسؤول آخر: ”أوضحنا أن خامنئي يعارض أي محادثات، لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار… ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية“.