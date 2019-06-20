أردوغان: سأستخدم علاقتي الجيدة بترامب لتهدئة التوتر بشأن منظومة ”إس-400“

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه ينوي استخدام علاقاته ”الجيدة“ بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لحلّ الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة، بشأن شراء أنقرة صواريخ روسية.

ويُفترض أن يلتقي أردوغان وترامب، في أواخر حزيران/يونيو، في اليابان، على هامش قمة مجموعة الـ 20، في الشهر الذي تنتهي فيه المهلة التي أعطتها واشنطن لأنقرة للتخلي عن شرائها منظومة إس-400 الروسية الدفاعية المضادة للطائرات، وإلا فستعيد فرض عقوبات عليها.

وأثناء لقاء نادر مع الصحافة الأجنبية في إسطنبول، شدد أردوغان على علاقاته الجيدة مع ترامب، مميزًا بين الرئيس الأمريكي وسائر المسؤولين في إدارته.

واعتبر أن هذا القرب بينه وبين ترامب قد يسمح بتسوية الملف الذي يوتّر العلاقات بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال: ”علاقاتنا بترامب هي في مستوى أصفه بالجيّد، عندما تكون هناك مشكلة نناقشها، نمارس دبلوماسية هاتفية“.

وأضاف أنه عندما يلتقيه في اليابان، سيقول له: ”هل ترى أن فرض عقوبات على تركيا أمر مناسب؟، أنا متأكد من أنه لا يعتقد ذلك“.

ومنذ أسبوعين، وجّه باتريك شاناهان، الذي كان وزيرًا للدفاع بالوكالة، رسالة إلى أنقرة وأعطاها مهلة حتى 31 تموز/يوليو للعدول عن شراء صواريخ إس-400.

وتعتبر واشنطن أن هذه المنظومة قادرة على خرق أسرار طائرة ”إف-35“ الأمريكية الجديدة، التي تريد تركيا أيضًا حيازتها.

وإذا لم تتراجع تركيا عن شراء هذه الصواريخ بحلول نهاية تموز/يوليو، سيُطرد الطيارون الأتراك الذين يتدربون حاليًا في الولايات المتحدة على قيادة طائرات ”إف 35″، وفق ما قالت واشنطن.

وأضافت أن العقود الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات ”إف-35“ ستُلغى، كما أنه سيتمّ استبدال الموظفين الأتراك في المجموعة الدولية المصنّعة للمقاتلات.

ورغم هذه التهديدات، كرر أردوغان، الخميس، أن الصواريخ الروسية ستُسلّم إلى بلاده ”في النصف الأول من شهر تموز/يوليو“.

وأضاف: ”سبق أن تم اختيار المواقع التي ستُنشر فيها الصواريخ“.