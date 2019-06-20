بوتين: أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيكون كارثة على الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيكون كارثة على الشرق الأوسط.

وأضاف أن العقوبات ضد إيران لا تستند إلى أي أساس‎، مشيرًا إلى أن طهران ملتزمة تمامًا بالاتفاق النووي.

وكانت الولايات المتحدة، قالت في وقت سابق إنها ستتدخل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي‎، في وقت أعلنت فيه طهران أنها ستتجاوز في 27 حزيران/ يونيو الحالي حجم المخزون المسموح لها به من اليورانيوم المخصب.

ويأتي إعلان طهران بعد أن أنهت واشنطن العمل بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والدول الكبرى في العام 2015، وبعد أن اتهمت أوروبا بفشلها في حماية الاتفاق النووي.

وفرضت واشنطن، بعد إنهاء العمل بالاتفاق النووي، سلسلة من العقوبات على طهران أثرت بشكل واضح على الوضع الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية.