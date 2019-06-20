رجل أعمال فلسطيني يعلن مشاركته في مؤتمر البحرين ويتهم السلطة بالفساد (فيديو)

[ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ] – القصص 4-5انا محمد عارف مساد ال عمري اعلن أني سأنضم لوفد رجال الاعمال الفلسطينيين المتوجه الى المنامة عاصمة البحرين للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي لامثل نفسي ومشروعي وامثل افراد مجموعتي (الأفق الاخضر) . كان واجب القيادة الفلسطينية أن تذهب وتمثلنا ولكنها تدير ظهرها للعالم الذي اكتشف فسادها فوضع شروطا لاعطائها الدعم المادي والمنح المالية وبما أن هذه الشروط لا تتناسب وفسادها ولا تمكنها من ممارسة جشعها ونهبها للأموال فرفضت هذا الدعم وأدارت ظهرها للعالم وتريد ان تحرم الشعب من هذه الفرصة متسترة خلف دعاية وتمثيلية الثوابت الوطنية لتحافظ على مناصبها وحصانتها وراحت تخون وتشكك بكل من سيشارك واوعزت لقيادات التنظيمات ان تهاجم كل من سيشارك وتخونه وتكفره واتفقت مع قيادات التنظيمات ان يحرضوا ويدفعوا ابناء الشعب للمواجهات وللموت في المظاهرات من أجل الضغط على الداعين للمؤتمر والمشاركين به لاعادة قنوات الدعم المالي الى سابق عهدها وهذا لن يحصل نهائيا فكل الدول المانحة يئست من اصلاح الفساد المتجذر في قيادة السلطة الفلسطينية واني ارى ان هذه فرصة لا يجب تضيعها وحرمان شعبنا من النماء والازدهار بسبب اطماع افراد شعارهم (اما ان نسرق واما ان نخرب ونخون ونشكك) . التسجيل المرئي المرفق بهذا الموضوع هو مبدئي وقناعتي وموقفي الذي لن احيد عنه قيد انملة وهو الخطاب الذي سالقيه في المؤتمر لن اغير منه جزئية صغيرة (الا التصحيح النحوي ) اردت ان تسمع قيادة دولة البحرين الشقيقة والقائمين على المؤتمر والدعين له وان يسمع افراد طاقم الافق الأخضر وافراد الوفد الفلسطيني وطواقمهم واعضاء الوفود الشقيقة والصديقة المشاركين والداعمين للمؤتمر وجميع افراد الشعب الفلسطيني خطابي قبل ان القيه في المؤتمر ليحدد كل واحد موقفه مني وخصوصا الاصدقاء وكما عودتكم فانا اقبل واستقبل اي نقد او تصحيح على هذه الصفحة في العام والخاص ومن خلال باقي وسائل التواصل المتاحة بيني وبينكم . لقد كتبت وتكلمت كلمات الخطاب المرئي واكتب كلمات هاذا التوضيح وانا بكامل ادراكي العقلي وبكامل قواي الجسدية والنفسية دون املاء ولا تأثير ولا ضغط من اي جهة كانت واشهد الله على ما اقول وهو نعم المولى ونعم الوكيل . انا وحدي اتحمل مسوولية كل حرف وكل كلمة مكتوبة او ملفوظة في هذا الموضوع امام الله سبحانه اولا وامام الشعب وامام القانون العادل والعرف العشائري الفلسطيني .مبدئي هو الوضوح المطلق والشفافية الكاملة .شعاري هو أن من حق الشعب الفلسطيني ان يعيش بحرية وكرامة .هدفي هو تامين مصدر دخل لالاف العمال الفلسطينيين المحرومين والفاقدين للامل.طموحي أن يلحق شعبي بركب الدول الصناعية والانتاجية وان يساعد ويدعم الدول المحتاجة بدلا من أن يمد يده لأحد .اعاهد الله سبحانه وتعالى واعاهد الشعب الفلسطيني ان لا اترشح لأي منصب سياسي او حزبي او برلماني فلست من اهل السياسة ولا من اللاهثين وراء المناصب واعاهد الله أن لا يراني الا في مواقع العمل لتطوير اقتصاد شعبي ودعم فقرائه ومساعدة المحتاجين والدفاع عن المظلومين والوقوف كرأس الحربة بوجه الظالمين والفاسدين .الله مولاي عليه توكلت انه نعم المولى ونعم النصير . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عارف مساد ال عمري 2062019

تم النشر بواسطة ‏محمد عارف مساد‏ في الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٩