 إيران تجري محادثات مع روسيا والصين تحسبًَا لفشل جهود الاتحاد الأوروبي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله اليوم الأربعاء، إنّ طهران تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن آلية محتملة للتسوية في حال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي.

وقالت إيران في أيار/ مايو، إنّها ستقلص الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الصين وروسيا وقوى عالمية أخرى في عام 2015، وذلك احتجاجًا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران العام الماضي.

وأضافت إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى ما لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يومًا.

وأجبرت العقوبات الأمريكية دولًا في أنحاء العالم على مقاطعة النفط الإيراني لتجنب التعرض لعقوبات أيضًا.

ونقلت وكالة تاس عن شمخاني قوله، إنّ ”بوسع إيران حل مسألة تصدير النفط“، دون أن يوضح الآلية التي ستلجأ إليها بلاده.