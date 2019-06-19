فرنسا وألمانيا تعززان جهود خفض التوترات مع إيران وتجنب نشوب حرب

أكد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، اليوم الأربعاء، إنّ بلديهما سيعززان جهود خفض التوترات المتعلقة في إيران لكن الوقت ينفد، وليس من الممكن استبعاد مخاطر اندلاع حرب.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، للصحفيين بعد اجتماع للحكومة في باريس: ”نريد أن نوحد جهودنا لتبدأ عملية لوقف التصعيد“.

وأضاف: ”لا يزال هناك وقت ونأمل أن يبدي جميع اللاعبين المزيد من الهدوء، لا يزال هناك وقت لكنه وقت قليل فحسب“.

وأيد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تصريحات نظيره الفرنسي قائلًا: ”مخاطر اندلاع حرب في منطقة الخليج غير مستبعدة“.