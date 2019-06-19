جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي

قال المرشح الأوفر حظًّا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدًا أنه إذا لم يحدث ذلك فستخسر الحكومة الثقة بشكل كارثي.

وقال خلال مناظرة تلفزيونية مع أربعة مرشحين آخرين يسعون لنيل المنصب: ”علينا أن نخرج بحلول الـ 31 من أكتوبر، لأنه إذا لم يحدث ذلك فأخشى أننا سنواجه خسارة كارثية في ثقة (المواطنين) في السياسة“.

وأضاف ”إذا لم نقم بذلك، إذا لم ننسحب بحلول الـ 31 من أكتوبر، فأعتقد أننا سندفع ثمنًا باهظًا للغاية“.