الأرجنتين والأوروغواي تستعيدان التيار الكهربائي بعد انقطاع شامل

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت السلطات في الأرجنتين والأوروغواي انها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي الى نحو 70 بالمئة من مناطق البلدين بعد انقطاع شامل حرم 48 مليون شخصا من الكهرباء الأحد.

وعند الساعة السابعة مساءً (22,00 ت غ) أعلن وزير الطاقة الأرجنتيني غوستافو لوبيتيغي إعادة التيار الكهربائي الى 77 بالمئة من المشتركين، فيما أفادت شركة الكهرباء الرسمية في الأوروغواي المجاورة أن التيار الكهربائي عاد الى ما لا يقل عن 88 بالمئة من مناطق البلاد.

وأثّر الانقطاع الذي حدث عند السابعة صباحا على الباراغواي ايضا التي أعلنت انقطاع في التيار الكهربائي لمدد قصيرة في بعض المناطق.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انقطاع شامل للكهرباء في الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وكذلك في الأوروغواي ذات ال3,4 مليون نسمة.

وقال لوبيتيغي خلال مؤتمر صحافي ”هذه أعطال تحدث بالرغم من اليقظة التامة. الأمر المثير للدهشة هو سلسلة الأحداث التي وقعت وتسببت بالانقطاع الكامل“، مشيرا الى أن الانقطاع حدث ”بشكل آلي لحماية الشبكة“.

وأضاف ”لا يوجد لدينا معلومات أكثر الآن حول ما حصل. نحن لا نستبعد أي احتمال، لكن هجوما الكترونيا ليس من ضمن البدائل التي يتم درسها“.

وأوضحت هيئة الطاقة في الأرجنتين أن ”نظام الربط الداخلي“ قد انهار“ تماما، ما أدى إلى“ انقطاع كبير في الطاقة الكهربائية“ لم تتمكن مولداتها من تعويضه.