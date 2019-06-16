بايدن يتقدم على ترامب في استطلاع لنوايا التصويت في انتخابات 2020

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن خمسة من المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، سيهزمون الرئيس دونالد ترامب؛ إذا أجريت الانتخابات اليوم، فضلًا عن تقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن على ترامب بـ 10 نقاط مئوية.

ووجد استطلاع رأي أجرته شبكة ”فوكس نيوز“ على الصعيد الوطني، ونُشرت نتائجه الأحد، أن بايدن يتفوق على ترامب بنسبة 49% مقابل 39%.

يلي بايدن السيناتور بيرني ساندرز بنسبة 49 مقابل 40%، والسيناتور إليزابيث وارين بنسبة 43 مقابل 41%، والسيناتور كامالا هاريس بنسبة 42 مقابل 41%، والعمدة بيتر بوتيجيج بنسبة 41 مقابل 40%.

وأشار أن نائب الرئيس السابق يتصدر أيضا سباق المنافسين الديمقراطيين بنسبة 32% من دعم الناخبين، بينما جاء ساندرز، في المركز الثاني، بعد تراجع دعمه من 23% في مارس/أذار إلى 13%.

في المقابل، زاد كل من إليزابيث وارين، وبيتر بوتيجيج، عمدة ساوث بيند، بولاية إنديانا، من مستوى دعمهما، من 4% في مارس إلى 9%، و1% في مارس إلى 8% عل التوالي.

وردا على سؤال حول ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم في حسم أي مرشح ديمقراطي محتمل سيصوتون لصالحه، أجاب 45% من المشاركين في الاستطلاع بأنه الشخص ”الذي يمكنه هزيمة دونالد ترامب“، بينما قال 52% إنه مرشح يتمتع ”بمعايير أخلاقية عالية“، و2% قالوا إنهم لا يعرفون.

وردًا على سؤال عن الصفة التي يبحثون عنها، قال 72% من المصوتين المسجلين أنه الشخص الذي سيوفر ”قيادة ثابتة وموثوقة“، وقال 25% إن مرشح ”بأجندة جديدة وجريئة“، و3% قالوا إنهم لا يعرفون.

وفيما يتعلق بسؤالهم عن رد فعلهم إذا فاز ترامب بفترة ولاية ثانية، قال 21% إنهم ”متحمسون“، و15% قالوا ”سعداء“، و13% ”محايدون“، و20% ”مستاؤون“، و30% ”خائفون“، و1% لا يعرفون.

وشمل استطلاع الرأي 1001 ناخبًا مسجلًا على الصعيد الوطني في الفترة ما بين 9-12 يونيو/حزيران عن طريق الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة، ويحتوي على هامش خطأ (زائد/ناقص 3 بالمائة.